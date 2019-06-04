«Лион» опроверг информацию о сделке с «Реалом» по трансферу Ф. Менди

«Лион» на официальном сайте опроверг информацию о достижении соглашения с «Реалом» по трансферу защитника Ферлана Менди.



Ранее в СМИ появилась информация, что Менди прибыл в Клерфонтен, чтобы пройти медицинское обследование для мадридского «Реала». Отмечалось, что после прохождения осмотра французский футболист подпишет контракт с «Реалом» до лета 2025 года.



23-летний Менди является воспитанником «Гавра». В «Лион» он перешёл летом 2017 года, сумма трансфера составила € 5 млн. В минувшем сезоне Менди принял участие в 30 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.

Нынешний сезон «Реал» завершил на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.