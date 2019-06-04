Семак: я могу хоть каждый день делать предложение моей жене

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что не разводился со своей женой Анной.

«Мы женаты давно, а предложение Анне я могу хоть каждый день делать. Никакого развода не было, нет-нет. Предложение я сделал символично, в знак любви. А то, что все подумали, что мы развелись, так думать — это не запрещается», — приводит слова Семака «Комсомольская правда».

Напомним, в семье Семака и Анны восемь детей: Илья, Майя, Семён, Иван, Варвара, Савва, Илария и Таня.

43-летний Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под руководством специалиста петербургский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. Кроме того, Семак стал первым в истории российских чемпионатов, кто завоевал золотые медали как в качестве футболиста, так и тренера.