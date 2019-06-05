Витсель: надеюсь, Азар перейдёт в «Реал» и проявит себя там

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Аксель Витсель высказался по поводу возможного перехода хавбека «Челси» и бельгийской национальной команды Эдена Азара в мадридский «Реал».



«Конечно, Азар хорош. Он из тех, кто постоянно расслаблен. Он не слишком много думает о своём будущем. Эден только недавно приехал в расположение сборной Бельгии. Мы поговорили с ним обо всём, но только не о переходе в „Реал“. На мой взгляд, он один из лучших футболистов мира наравне с Роналду, Месси и Неймаром. Надеюсь, что Азар перейдёт в „Реал“ и проявит себя там», — приводит слова Витселя Sky Sports.



Контракт Эдена Азара с лондонским «Челси» рассчитан до лета 2020 года. Ранее лондонский клуб предпринимал попытки договориться с бельгийским футболистом о подписании нового соглашения, однако достичь договорённости стороны так и не смогли.

«Реал» договорился с «Челси» о трансфере Азара