«Ювентус» может включить одного из трёх игроков в сделку по трансферу Погба

«Ювентус» готов предложить «Манчестер Юнайтед» одного из трёх футболистов в обмен на французского полузащитника Поля Погба, утверждает The Guardian.
По данным источника, итальянский клуб не готов платить англичанам требуемые € 105 млн. Поэтому «Ювентус» хочет включить в сделку защитника Алекса Сандро либо нападающих Дугласа Косту или Пауло Дибалу.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» начал переговоры по возвращению Погба, и между клубами произошли первые контакты.
Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 105 млн. В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл 35 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 13 голов (7 — с пенальти) и отдал 9 результативных передач. Контракт игрока с манкунианцами действует до лета 2021 года.
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