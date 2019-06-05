Ахметов: к сборным Кипра и Сан-Марино нельзя относиться вальяжно

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов поделился мыслями о предстоящих матчах отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

«Несмотря на то, что Кипр и Сан-Марино не считаются звездными сборными, к ним нельзя относиться вальяжно. Мы должны абсолютно исключить недонастрой. Если мы будем готовиться расслабленно, то во время матчей есть риск не успеть собраться.

На уровне первой сборной встречи с небольшими командами мне предстоят впервые. В молодежной сборной как-то доводилось играть со сборной Белоруссии, тоже не самая сильная команда. Всё прошло нормально, выиграли, по-моему, 6:1. Но меня те воспоминания ни в коем случае не расхолаживают», — приводит слова Ахметова «Реальное время».