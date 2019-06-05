Ахметов: к сборным Кипра и Сан-Марино нельзя относиться вальяжно

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов поделился мыслями о предстоящих матчах отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).
«Несмотря на то, что Кипр и Сан-Марино не считаются звездными сборными, к ним нельзя относиться вальяжно. Мы должны абсолютно исключить недонастрой. Если мы будем готовиться расслабленно, то во время матчей есть риск не успеть собраться.
На уровне первой сборной встречи с небольшими командами мне предстоят впервые. В молодежной сборной как-то доводилось играть со сборной Белоруссии, тоже не самая сильная команда. Всё прошло нормально, выиграли, по-моему, 6:1. Но меня те воспоминания ни в коем случае не расхолаживают», — приводит слова Ахметова «Реальное время».
- 5 июня 2019
-
03:20
-
03:09
-
01:52
-
01:33
-
01:01
-
00:57
-
00:46
-
00:08
-
00:07
- 4 июня 2019
-
23:51
-
23:38
-
23:29
-
23:24
-
23:16
-
23:15
-
22:57
-
22:48
-
22:37
-
22:29
-
22:22
-
21:59
-
21:49
-
21:33
-
21:31
-
21:08
-
20:45
-
20:40
-
20:28
-
20:25
-
20:16
-
20:09
-
20:01
-
19:57
-
19:47
-
19:38