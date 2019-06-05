Сантуш: сборная Португалии хочет порадовать болельщиков в Лиге наций

Главный тренер национальной команды Португалии Фернанду Сантуш рассказал об ожиданиях перед решающими матчами в Лиге наций. В 1/2 финала португальцы сыграют сегодня, 5 июня, со сборной Швейцарии.

«Будет очень тяжёлый матч. Обе команды любят владеть мячом. Также Швейцария применяет длинные передачи, используя качества таких игроков, как Сеферович. Есть Шакири, которому нравится придержать мяч. Много классных футболистов. Наша работа — думать о себе самих и навязать свою игру. Сборная Португалии выступает дома и хочет порадовать болельщиков», — приводит слова Сантуша пресс-служба УЕФА.

В другом полуфинале 6 июня встретятся национальные команды Англии и Нидерландов. Финал и матч за третье место состоятся 9 июня.