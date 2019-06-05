Клопп: Старридж — один из лучших нападающих, которых я видел

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о форварде Дэниеле Старридже, который покинул клуба в связи с истечением срока действия контракта.

«Он пришёл в команду, когда она только начинала новую историю. Некоторые из его голов были действительно очень важны. Старридж — один из лучших нападающих, которых я видел. Он забивает голы, которые не могут быть возможными.

Как и многим игрокам в моей команде, Дэниелю приходилось терпеть и помогать, выходя на замену. Но в завершившемся сезоне он сыграл жизненно важную роль.

Многие упускают из вида то, что происходит вне поля. Старридж — наш лидер в раздевалке. Он умен, уверен в себе и не боится высказываться и помогать молодым игрокам. Он был важен для нашего прогресса», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Старридж перешёл в «Ливерпуль» из лондонского «Челси» в январе 2013 года. Футболист принял участие в 160 матчах за мерсисайдский клуб и отметился 67 голами.