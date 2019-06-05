Тренер Швейцарии: сборная Португалии — явный фаворит Лиги наций

Главный тренер национальной команды Швейцарии Владимир Петкович рассказал об ожиданиях перед решающими матчами в Лиге наций. В 1/2 финала швейцарцы сыграют сегодня, 5 июня, со сборной Португалии.

«Португалия — явный фаворит. Не только в матче, но и во всем турнире. Они чемпионы Европы, играют дома. История за них. Но как мы все не раз видели, как неоднократно демонстрировал нам футбол, возможно всё. Может, нам осталось только выиграть подобный турнир, чтобы окончательно убедиться в том, что мы можем бороться с топ-командами и обыгрывать их», — приводит слова Петковича пресс-служба УЕФА.

В другом полуфинале 6 июня встретятся национальные команды Англии и Нидерландов. Финал и матч за третье место состоятся 9 июня.