Б. Силва: в сборной Португалии место в основе не гарантировано никому

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва рассказал об ожиданиях перед решающими матчами в Лиге наций. В 1/2 финала португальцы сыграют сегодня, 5 июня, с командой Швейцарии.
«О фаворитах я говорить не люблю. Уровень соперников по финальной стадии очень высок, и путь сюда был непростым для всех. Все хотят выиграть, но мы выступаем дома, и обязаны сделать это для своих болельщиков. Однако назвать фаворита невозможно, поскольку остальные три сборные тоже очень сильны.
В нашей команде место в основе не гарантировано никому. Вызвано 23 футболиста, каждый может внести большой вклад в общее дело. Именно поэтому все мы и здесь — чтобы сборная Португалии выиграла Лигу наций», — приводит слова Силвы пресс-служба УЕФА.
В другом полуфинале 6 июня встретятся национальные команды Англии и Нидерландов. Финал и матч за третье место состоятся 9 июня.
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