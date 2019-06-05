«Севилья» интересуется защитником «Реала» Регилоном

«Севилья» проявляет интерес к защитнику «Реала» Серхио Регилону, сообщает AS.

По информации издания, преимуществом «Севильи» в борьбе за 22-летнего защитника считается назначение на пост главного тренера Хулена Лопетеги, который работал с Серхио в «Королевском клубе».

Также, в услугах Регилона заинтересованы «Алавес», «Леганес» и дортмундская «Боруссия».

По ходу сезона Регилон смог закрепиться в основном составе «Реала», однако после возвращения на «Сантьяго Бернабеу» французского тренера Зинедина Зидана он сыграл в составе команды только два матча. Всего в нынешнем сезоне в составе «Реала» он провёл 22 игры и сделал 3 результативные передачи.

В завершившемся сезоне «Севилья» заняла пятое место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 59 очков. В следующем сезоне клуб будет участвовать в Лиге Европы.