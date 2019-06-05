Юнгберг войдёт в тренерский штаб «Арсенала»
Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Швеции Фредрик Юнгберг вернётся в английский клуб.
Как сообщает BBC, швед войдёт в тренерский штаб Унаи Эмери в качестве помощника. Напомним, что год назад 42-летний Юнгберг возглавил молодёжную команду «канониров» (U23).
Юнгберг выступал за «Арсенал» с 1998 по 2007 год. В общей сложности он провёл за английский клуб 325 матчей, забив 71 гол при 35 результативных передачах. Хавбек признавался игроком года в Швеции, стал двукратным чемпионом Англии, трёхкратным победителем Кубка страны и обладателем английского Суперкубка.
За сборную Швеции Юнгберг провел 75 матчей и забил 14 голов. Он являлся капитаном национальной команды с августа 2006 по конец июня 2008 года.
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