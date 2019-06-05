Фонсека согласовал трёхлетний контракт с «Ромой»
Португальский тренер донецкого «Шахтёра» Паулу Фонсека близок к тому, чтобы возглавить итальянскую «Рому». Об этом сообщает сайт известного журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, представители «Ромы» на встрече с 46-летним специалистом в Мадриде договорились о заключении трёхлетнего контракта. Сообщается, что в контракте специалиста с «Шахтёром» прописаны отступные в размере € 5 млн.
Ранее в СМИ появилась информация, что зарплата Фонсеки в итальянском клубе составит € 2,5 млн в год. Также возможны бонусы.
Фонсека руководит «Шахтёром» с 2016 года. Он привёл команду к трём победам в чемпионате и Кубке Украины. Ранее президент «Шахтёра» Ринат Ахметов заявлял о готовности отпустить Фонсеку, если поступит предложение из топ-клуба.
Тайсон может перейти в «Рому», если её возглавит Фонсека
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