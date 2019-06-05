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«Реал» и «Манчестер Сити» поборются за «японского Месси»

«Реал» и «Манчестер Сити» поборются за «японского Месси»
Футбол / Англия 0

«Реал» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к полузащитнику «Токио» Такефусе Кубо, утверждает Nikkan Sports.

По данным источника, испанский и английский клубы рассматривают вариант с приобретением Кубо, которого называют «японским Лонелем Месси», в летнее трансферное окно. В случае приобретения оба клуба собираются отправить игрока в аренду. Кубо с 2011 по 2015 год воспитывался в системе «Барселоны». Каталонцы также не исключают вероятность возвращения хавбека.

В нынешнем сезоне 18-летний Кубо принял участие в 13 матчах японского национального чемпионата (12 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с японским клубом действителен до 31 января 2020 года.

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