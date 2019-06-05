Американский бизнесмен согласовал покупку «Фиорентины» за € 170 млн
Американский бизнесмен Рокко Коммиссо договорился о покупке «Фиорентины», утверждает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, приобретение клуба обойдётся американцу в € 170 млн. Комиссо достиг принципиальной договорённости с нынешними владельцами «фиалок» братьями Делла Валле. Для завершения сделки сторонам нужно обсудить технические моменты. Документы могут быть подписаны через несколько дней.
69-летний Комиссо родился в Италии, но в 12-летнем возрасте эмигрировал в США. В данный момент он владеет клубом «Нью-Йорк Космос», который выступает в Североамериканской футбольной лиге (NASL).
В минувшем сезоне «Фиорентина» финишировала на 16-м месте в Серии А, опередив вылетевший «Эмполи» всего на три очка.
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