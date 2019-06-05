НАБУ проводит обыски в Украинской ассоциации футбола
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в Украинской ассоциации футбола, сообщает FootballHub.
В начале 2019 года сообщалось, что НАБУ открыло производство по статьям уголовного кодекса Украины: «Злоупотребление властью или служебным положением», «Декларирование недостоверной информации» и «Незаконное обогащение» в отношении президента федерации Андрея Павелко.
Позже в СМИ появилась информация, что НАБУ закрыла данное дело. Отмечалось, что дело по ст. 366-1 уголовного кодекса закрыто вынуждено, в связи с решением Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение.
В 2017 году Павелко был переизбран на второй срок на посту главы Украинской ассоциации футбола.
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