«Мордовия» получила лицензию для выступления в ФНЛ

«Мордовия» прошла процедуру лицензирования для участия в сезоне-2019/2020 в Футбольной Национальной Лиге, сообщает официальный сайт клуба.

При первой подаче документов саранский клуб не получил лицензию, так как не выполнил необходимые требования. «Мордовия» подала апелляционную жалобу, которая была удовлетворена.

Следующий сезон в ФНЛ стартует 7 июля 2019 года. До ухода на зимний перерыв команды проведут 25 туров, последний из которых состоится 23 ноября. Возобновится сезон весной — 9 марта 2020 года, а заключительный тур намечен на 16 мая.

В завершившемся сезоне «Мордовия» финишировала на 12-м месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 47 очков. Лучшим достижением в истории клуба является восьмое место в РПЛ в сезоне-2014/15.