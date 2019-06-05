Обамеянг удалил «Арсенал» из своей биографии в профиле «инстаграма»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг удалил из биографии в профиле своего «инстаграма» тот факт, что он является футболистом лондонской команды. На данный момент неизвестно, сам ли это сделал игрок, или его аккаунт был взломан, но это событие вызвало беспокойство среди болельщиков «Арсенала».

Ранее в СМИ появилась информация, что Обамеянг получил очень выгодное в финансовом плане предложение от китайских команд. Габонский футболист заинтересовал «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай СИПГ», которые готовы предложить ему контракт с заработной платой £ 300 тыс. в неделю (около € 339 тыс.).

В минувшем сезоне 29-летний футболист провёл в составе лондонской команды 36 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 22 мяча и сделал пять голевых передач.