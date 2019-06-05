«Манчестер Юнайтед» интересуется лучшим вратарём Лиги 1 сезона-2018/19
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к вратарю «Лилля» Мику Меньяну, утверждает Foot Mercato.
По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. По итогам минувшего сезона Меньян был признан лучшим вратарём Лиги 1. «Лилль» не хочет продавать футболиста, надеясь сохранить его на следующий сезон, в котором клуб выступит в Лиге чемпионов.
23-летний Меньян является воспитанником «ПСЖ». В «Лилль» он перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 1 млн. В завершившемся сезоне Меньян принял участие в 38 матчах французского национального чемпионата, в которых пропустил 33 гола. Контракт голкипера с клубом действителен до лета 2020 года.
«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 68 млн за хавбека «Лестера» Мэддисона
- 5 июня 2019
-
10:44
-
10:37
-
10:30
-
10:18
-
10:06
-
09:56
-
09:44
-
09:42
-
09:27
-
09:24
-
09:10
-
08:52
-
08:32
-
08:18
-
08:05
-
07:30
-
05:59
-
04:29
-
03:59
-
03:55
-
03:20
-
03:09
-
01:52
-
01:33
-
01:01
-
00:57
-
00:46
-
00:08
-
00:07
- 4 июня 2019
-
23:51
-
23:38
-
23:29
-
23:24
-
23:16
-
23:15
Партнерский контент