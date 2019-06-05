«Манчестер Юнайтед» интересуется лучшим вратарём Лиги 1 сезона-2018/19

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к вратарю «Лилля» Мику Меньяну, утверждает Foot Mercato.

По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. По итогам минувшего сезона Меньян был признан лучшим вратарём Лиги 1. «Лилль» не хочет продавать футболиста, надеясь сохранить его на следующий сезон, в котором клуб выступит в Лиге чемпионов.

23-летний Меньян является воспитанником «ПСЖ». В «Лилль» он перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 1 млн. В завершившемся сезоне Меньян принял участие в 38 матчах французского национального чемпионата, в которых пропустил 33 гола. Контракт голкипера с клубом действителен до лета 2020 года.