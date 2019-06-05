ЖФК «Чемпионат» одержал первую победу в лиге «Пантеон»
Женский футбольный клуб спортивного портала «Чемпионат» одержал победу в рамках 2-го тура лиги «Пантеон». Со счетом 1:0 были обыграны одни из фаворитов текущего розыгрыша ЖФК Music Box. Гол со штрафного на счету Натальи Знаменской. Победа позволила команде вырваться в лидеры турнирной таблицы с 4 очками. В первом туре «Чемпионат» сыграл вничью с Asia Gold – 0:0.
Ближайший матч «Чемпионата» пройдет на стадионе «Луч» (Волоколамское шоссе 88 к.9) 9 июня. Начало встречи в 15:50.
ЖФК «Чемпионат» одержал первую победу в лиге «Пантеон»
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