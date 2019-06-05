На этой неделе матчи начнутся с минуты молчания в память о Юханссоне
УЕФА выразил соболезнования и скорбит по ушедшему из жизни бывшему президенту организации Леннарту Юханссону. Как сообщает официальный сайт организации, все матчи Лиги наций, а также европейских отборочных матчей на этой неделе будут начинаться с минуты молчания.
Юханссон занимал должность главы УЕФА в период с 1990 по 2007 годы, став рекордсменом по продолжительности пребывания на этом посту. 26 января 2007 года уступил эту должность в результате голосования Мишелю Платини. Кроме того, до 2005 года являлся президентом стокгольмского клуба АИК.
В 1999 стал кавалером российского ордена Дружбы. В 2005 году удостоен золотой медали за выдающиеся заслуги перед шведской культурой, наукой и обществом — Иллис Кворум.
Умер экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон
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