Уткин: в зрелом возрасте Семак нашёл политика, которого стоит поддерживать

Известный журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак может стать сопредседателем предвыборного штаба врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
«Поддерживаю решение Сергея Семака стать сопредседателем предвыборного штаба кандидата в губернаторы Петербурга Беглова. Надо уважать этот шаг.
Сам я не петербуржец, в тонкости не вдавался, но многие говорят, что поведение и политическая линия Беглова не вполне обычны для города. Что у него на многие городские процессы свой взгляд. Мне прежде всего вспоминаются, конечно, концепция уборки улиц зимой и твердое следование закону о митингах. Да, в городе это вызывает неоднозначную реакцию. Санкт-Петербург консервативен. Но именно в такие моменты кандидату нужна общественная поддержка. И Семак тут как тут.
Раньше он не высказывался на подобные темы. И снова, тем ценнее поддержка Беглова. Только в зрелом возрасте Сергей наконец-то нашел политика, которого стоит поддерживать.
Да, раньше тренеры Зенита не занимали определенной позиции по вопросам городской жизни. Но ведь они были иностранцами. А как остаться в стороне настоящему горожанину? Разумеется, никак.
Думаю, и Артём Дзюба тоже выскажется. И Александр Кокорин. У него ведь много свободного времени было, чтобы что-то переосмыслить. Выйдет и поддержит кандидата в губернаторы.
Работа Сергея Семака в предвыборном штабе вдобавок успокоит болельщиков. Раз у него есть на это время, значит, в команде всё в порядке. Игра поставлена, состав укомплектован, и у главного тренера куча свободного времени! А предвыборный штаб — куда более ответственный участок работы.
Хорошая команда в Зените складывается. Неравнодушная. И тренер задаёт тон. Вот и в открытой поддержке Александра Беглова он первым показал пример всем колеблющимся", — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 5 июня 2019
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