Сборная России проводит тренировку в составе 28 футболистов

Сборная России продолжает подготовку к домашним отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино и Кипром, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В настоящий момент национальная команда проводит занятие. В тренировке принимают участие 28 футболистов, кроме полузащитника Юрия Газинского, получившего травму в первом тайме контрольного матча с «Чертаново», который прошёл, 3 июня, в Новогорске и завершился победой сборной со счётом 6:0.

Ранее стало известно, что из-за повреждения Газинский не поможет сборной России в матчах с Сан-Марино и Кипром. 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде.