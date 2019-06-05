Источник: руководство «Рубина» отправило Бердыева в отставку

Курбан Бердыев отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина» до истечения контракта с клубом. Как сообщает «Бизнес online», такое решение было принято руководством и спонсорами клуба сегодня, 5 июня, на совместной встрече и подведении итогов сезона.

Отмечается, что в клубе были недовольны результатам и игрой команды, притом что тренер получал зарплату € 3 млн в год. «Рубин» завершил сезон на 11-м месте в таблице РПЛ.



Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 год, а потом вернулся в клуб в 2017 году. Суммарно под его руководством команда провела 478 матчей (208 побед, 140 ничьих, 130 поражений). С казанской командой он дважды выигрывал чемпионат России (2008 и 2009 годы) и Кубок страны (сезон-2011/12).