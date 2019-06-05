Источник: руководство «Рубина» отправило Бердыева в отставку
Курбан Бердыев отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина» до истечения контракта с клубом. Как сообщает «Бизнес online», такое решение было принято руководством и спонсорами клуба сегодня, 5 июня, на совместной встрече и подведении итогов сезона.
Отмечается, что в клубе были недовольны результатам и игрой команды, притом что тренер получал зарплату € 3 млн в год. «Рубин» завершил сезон на 11-м месте в таблице РПЛ.
Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 год, а потом вернулся в клуб в 2017 году. Суммарно под его руководством команда провела 478 матчей (208 побед, 140 ничьих, 130 поражений). С казанской командой он дважды выигрывал чемпионат России (2008 и 2009 годы) и Кубок страны (сезон-2011/12).
Шаронов может возглавить «Рубин» после ухода Бердыева
- 5 июня 2019
-
12:24
-
12:22
-
12:02
-
11:49
-
11:35
-
11:23
-
11:20
-
11:05
-
11:04
-
10:44
-
10:37
-
10:30
-
10:18
-
10:06
-
09:56
-
09:44
-
09:42
-
09:27
-
09:24
-
09:10
-
08:52
-
08:32
-
08:18
-
08:05
-
07:30
-
05:59
-
04:29
-
03:59
-
03:55
-
03:20
-
03:09
-
01:52
-
01:33
-
01:01
-
00:57
Партнерский контент