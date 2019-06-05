«Челси» близок к продлению контракта с Хадсоном-Одои

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои, скорее всего, подпишет новый контракт с лондонским клубом, утверждает Evening Standard.
По данным источника, «аристократы» согласовали с футболистом условия нового пятилетнего соглашения. Зарплата форварда составит € 5,8 млн в год. Кроме того, Хадсон-Одои получит футболку с 10-м номером, принадлежащую Эдену Азару, который близок к переходу в «Реал». Подписание контракта состоится в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что форвард хочет покинуть «Челси». Переговоры по его трансферу некоторое время вела «Бавария», которая сделала несколько предложений, которые были отвергнуты.
18-летний Хадсон-Одои является воспитанником «Челси». В завершившемся сезоне он провёл 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.
- 5 июня 2019
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