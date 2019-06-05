Игрок «Нижнего Новгорода»: клубам с крутыми аренами нужно давать путёвки в РПЛ

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Алексей Скворцов выразил мнение, что клубам с хорошими стадионами нужно давать путёвки в Российскую Премьер-Лигу.
«Я – обеими руками за расширение РПЛ. Считаю, клубам с такими крутыми стадионами, как у «Нижнего Новгорода», можно давать путёвки в премьер-лигу вне конкурса. Тот же волгоградский «Ротор» прямо сейчас пустил бы в РПЛ. Там и арена классная, и состав приличный, и болельщики. Нужно, чтобы все арены ЧМ-2018 были представлены на высшем уровне. Уверен, клубы из этих городов сразу бы и игроков сильных насобирали, и маркетинг усилили. Мы же играем для зрителей. А разве им не приятно смотреть «картинку» с современных арен?! И гранды в Нижний, Волгоград, Калининград или Саранск с удовольствием приезжали бы», — приводит слова Скворцова «Советский спорт».
- 5 июня 2019
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