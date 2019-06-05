Эриксен сообщил о желании покинуть «Тоттенхэм»
Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен признался, что хотел бы сменить команду и покинуть стан «шпор». Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года, его контракт с клубом действует до лета 2020 года. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Реала».
«В настоящее время я на том этапе карьеры, когда хочу попробовать что-нибудь новое. Я очень ценю то, что пережил в «Тоттенхэме», здесь не было негатива. Но я бы хотел чего-то нового. Надеюсь, что летом уже будет ясность, хотя в футболе не предугадаешь, когда всё будет известно. Это может случиться в любой момент», — цитирует хавбека Ekstra Bladet.
В минувшем сезоне датчанин провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 8 голов и отдал 12 результативных передач.
«Реал» не хочет платить за Эриксена более € 70 млн
- 5 июня 2019
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