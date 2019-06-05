7 июня в Москве стартует футбольный турнир Nike «Играй как богиня»

Nike запускает женскую спортивную программу и футбольный турнир «Играй как богиня», которые стартуют в Москве 7 июня.

Название вдохновлено величественной богиней победы Никой, от имени которой происходит название спортивного бренда Nike. Ника является воплощением силы, скорости и воли к победе и призывает всех женщин и девчонок не изменять своей мечте, а изменить мир.



На площадках культурно-спортивного центра Box MSK и флагмана Nike MSK развернётся настоящий фестиваль спорта и творчества: на протяжении 30 дней каждая девушка сможет принять участие в футбольных тренировках для разного уровня подготовки, посетить бокс, йогу, танцы, баскетбол, лонгборд, NTC и беговые тренировки, проявить своё воображение в кастомизации женской футбольной джерси, подобрать спортивный бра через специальный сервис, а также стать участницей мастер-классов и прослушать лекции от известных женских лидеров из различных областей: искусства, науки, моды и т. д., а вечером послушать музыку и зарядиться энергией на вечеринке.



Расписание и регистрация на мероприятия уже доступны в веб-приложении Nikemoscow.com.