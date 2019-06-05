7 июня в Москве стартует футбольный турнир Nike «Играй как богиня»

Nike запускает женскую спортивную программу и футбольный турнир «Играй как богиня», которые стартуют в Москве 7 июня.
Название вдохновлено величественной богиней победы Никой, от имени которой происходит название спортивного бренда Nike. Ника является воплощением силы, скорости и воли к победе и призывает всех женщин и девчонок не изменять своей мечте, а изменить мир.
На площадках культурно-спортивного центра Box MSK и флагмана Nike MSK развернётся настоящий фестиваль спорта и творчества: на протяжении 30 дней каждая девушка сможет принять участие в футбольных тренировках для разного уровня подготовки, посетить бокс, йогу, танцы, баскетбол, лонгборд, NTC и беговые тренировки, проявить своё воображение в кастомизации женской футбольной джерси, подобрать спортивный бра через специальный сервис, а также стать участницей мастер-классов и прослушать лекции от известных женских лидеров из различных областей: искусства, науки, моды и т. д., а вечером послушать музыку и зарядиться энергией на вечеринке.
Расписание и регистрация на мероприятия уже доступны в веб-приложении Nikemoscow.com.
- 5 июня 2019
-
14:02
-
13:53
-
13:44
-
13:42
-
13:30
-
13:24
-
13:22
-
13:21
-
13:16
-
13:00
-
12:54
-
12:38
-
12:36
-
12:24
-
12:22
-
12:02
-
11:49
-
11:35
-
11:23
-
11:20
-
11:05
-
11:04
-
10:44
-
10:37
-
10:30
-
10:18
-
10:06
-
09:56
-
09:44
-
09:42
-
09:27
-
09:24
-
09:10
-
08:52
-
08:32