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Бакаев: знакомство со сборной России? Я пришёл играть, а не знакомиться

Бакаев: знакомство со сборной России? Я пришёл играть, а не знакомиться
Футбол / Сборная России 0

Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев рассказал, что он уже адаптировался в сборной России.

«Можно сказать, что я освоился и привык к сборной. Да, я в первый раз в сборной, всегда хотел сюда попасть – это всё-таки особенное чувство. Мы работаем каждый день, тренируемся и готовимся к серьёзному матчу.

Какой Черчесов тренер? Он строгий, требовательный, но одновременно и очень позитивный. В команде всегда хорошее настроение, и в основном это он его поддерживает.

Что касается обилия игроков на сборе, то я не сказал бы, что это чувствуется. Да, есть проблемы – приходится меняться, тренироваться с заменами, но это нормально – все выкладываются на максимум.

Зависть к коллегам, которые в отпуске? Нет, какая зависть?! Это у них должна быть зависть! В сборную России мечтает попасть каждый. Да и отпуск не пропал, нам дадут время отдохнуть, ну и в сборную съездили – для меня это тоже отпуск. Самое большое моё впечатление в этого сбора — организация. Здесь всё на высоком уровне.

Я смотрел финал Лиги чемпионов, но игра была скучной, ожидали большего, но что есть, то есть. А вообще, в Лиге чемпионов болел за «Реал». Но полуфиналы там заменили финал.

Готов ли сыграть в ближайших матчах или приехал в сборную скорее для знакомства? Никакое это не знакомство, я не для этого сюда пришёл, а играть, и хочу выйти. Выпустят — выпустят, не выпустят — буду работать ещё больше.

Что касается разговоров о том, что Сан-Марино — карликовый соперник, то мы очень серьёзно готовимся, психологически нас тоже готовят. Приложим максимальные усилия, чтобы выиграть как можно крупнее, вот так мы настроены!» — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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