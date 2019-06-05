Гилерме: учится ли Дзюба на вратаря? Он очень медленный для этой позиции

Голкипер сборной России Гилерме поделился мнением о вратарских навыках нападающего Артёма Дзюбы, который попробовал себя в роли голкипера на тренировке.

«Берёт ли Дзюба у меня уроки вратарского мастерства? Он, может, и хотел бы, но не может, у него нет качества вратаря. Он очень медленный для вратаря.



Гости, которые приходят на тренировки, нас не отвлекают – на это мы не обращаем внимания, главное – это работа. Конечно, мы понимаем, что есть люди, но нас это не отвлекает.



Что касается Акинфеева, то связь мы с ним не поддерживаем, но и я, и вся команда знаем, что он нас поддерживает. Я читаю его интервью – он всегда нас поддерживает», — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.