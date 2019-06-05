Гилерме: раз Песьяков попал в сборную, значит у него качественный уровень

Вратарь «Локомотива» и сборной России Гилерме поделился мнением о голкипере «Ростова» Сергее Песьякове, который вызван в национальную команду.

«Сейчас в сборной четыре вратаря, но ситуация не сильно отличается от той, когда нас только трое. Нагрузки одинаковые, больше работы по парам. Пока нам не говорили, кто сыграет на воротах в матчах с Сан-Марино и Кипром. Что касается тренировок в тренажёрном зале, то это индивидуальная работа, каждый работает по своей программе. Кто-то любит делать такую профилактику, я тоже очень это люблю – всегда перед тренировками приезжаю на час раньше, чтобы сходить в тренажёрный зал. Мы были готовы к тому, что у нас отпуск будет меньше из-за того, что мы играем в сборной. Мы привыкли, никакой зависти к тем, кто уже отдыхает, нет.



Сергей Песьяков – хороший вратарь, хорошо работать с вратарями, у которых есть уровень – есть что изучить. Игрок попадает в сборную не просто так, если он здесь, значит у него качественный уровень. С такими футболистами всегда приятно работать», — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.