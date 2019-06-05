Источник: Мбаппе недоволен положением в «ПСЖ» и хочет сменить клуб

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет покинуть клуб, утверждает Cadena Ser.

По данным источника, футболист недоволен своим положением в парижском клубе. Форвард разочарован тем, что главный тренер Томас Тухель не сделал его главным пенальтистом. В основном одиннадцатиметровые удары исполняли Неймар и Эдинсон Кавани. Мбаппе считает, что из-за этого он проиграл борьбу Лионелю Месси за «Золотую бутсу». По этой причине форвард не получил бонус в размере € 1,5 млн.

Кроме того Мбаппе чувствует себя одиноким в команде. У него плохие отношения с Неймаром, игроки почти не общаются.

Отец Мбаппе хочет найти для сына новый клуб. Несколько недель назад у него была встреча в Цюрихе с кем-то очень важным в мировом футболе.