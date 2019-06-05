Защитник «Спартака» Рассказов женился
Защитник «Спартака» Николай Рассказов женился. 21-летний футболист опубликовал в социальной сети «Инстаграм» фотографию с невестой в подвенечном платье.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Николая Рассказова.
Рассказов провёл в составе красно-белых 33 матча, в которых забил один гол. Защитник получил повреждение в концовке матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Енисеем» и был вынужден покинуть поле. После этого Рассказов не выходил на поле в прошлом сезоне. Позже сам футболист сообщил, что он будет готов к началу летних сборов.
«Спартак» по итогам минувшего сезона занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 49 очками в активе.
Стали известны сроки восстановления Рассказова от травмы
- 5 июня 2019
-
15:27
-
15:08
-
15:02
-
14:50
-
14:49
-
14:31
-
14:31
-
14:23
-
14:17
-
14:10
-
14:08
-
14:02
-
13:53
-
13:44
-
13:42
-
13:30
-
13:24
-
13:22
-
13:21
-
13:16
-
13:00
-
12:54
-
12:38
-
12:36
-
12:24
-
12:22
-
12:02
-
11:49
-
11:35
-
11:23
-
11:20
-
11:05
-
11:04
-
10:44
-
10:37
Партнерский контент