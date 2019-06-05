Защитник «Спартака» Рассказов женился

Защитник «Спартака» Николай Рассказов женился. 21-летний футболист опубликовал в социальной сети «Инстаграм» фотографию с невестой в подвенечном платье.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Николая Рассказова.

Рассказов провёл в составе красно-белых 33 матча, в которых забил один гол. Защитник получил повреждение в концовке матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Енисеем» и был вынужден покинуть поле. После этого Рассказов не выходил на поле в прошлом сезоне. Позже сам футболист сообщил, что он будет готов к началу летних сборов.

«Спартак» по итогам минувшего сезона занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 49 очками в активе.