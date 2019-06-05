Болельщики «Торпедо»: у Игнашевича права на ошибку нет

Болельщики «Торпедо» в социальной сети отреагировали на новость о назначении на пост главного тренера команды Сергея Игнашевича. Соглашение «Торпедо» с российским специалистом рассчитано на один сезон с возможностью продления ещё на один год.
«Как все уже в курсе, вчера был подписан контракт с Сергеем Игнашевичем. Удачи, Сергей! Вместе с тем намного больше вопросов и недоумения в наших рядах вызывает столь странное принятие решений руководством клуба по стратегическим вопросам!
Мы были удивлены слухам новостям в СМИ, появившимся раньше, чем подписан контракт, и нас настораживает тренерский опыт нового главного тренера, который ограничивается одним годом работы в качестве помощника главного тренера молодёжки ЦСКА. Политика и формат принятия подобных решений руководством вызывает у нас вопросы. В любом случае желаем новому тренеру успехов и напоминаем, что права на ошибку у него нет», — говорится в заявлении фанатов «Торпедо».
- 5 июня 2019
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