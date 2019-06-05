Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ

Российская Премьера-Лига совместно с медицинским комитетом Российского футбольного союза подвели итоги конкурса «Лучшая медицинская служба клубов РПЛ». Первое место заняла медицинская служба «Спартака», сообщает официальный сайт столичного клуба.



Уровень организации медицинских служб и качество медицинской помощи, оказываемой футболистам, оценивала авторитетная независимая комиссия под председательством профессора Евгения Ачкасова — заведующего кафедрой спортивной медицины Первого МГМУ им. Сеченова.



Оценивались квалификация врачей, научная и антидопинговая деятельность, соответствие требованиям медицинского регламента РФС, ведение медицинской документации, использование современных методов лечения и реабилитации.

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