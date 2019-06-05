Экс-доктор «Спартака»: команда недовольна главным врачом, игроки ходят ко мне

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен сообщил, что к нему до сих пор обращаются некоторые игроки красно-белых, недовольные нынешним медицинским штабом.

«Некоторые из игроков «Спартака» обращаются за помощью, но я не могу сказать, кто. Команда недовольна главным врачом, и футболисты ходят ко мне без его разрешения. Ходят ко мне не только спартаковские игроки, но и из других клубов.



Я дружу с некоторыми футболистами, слышал, что и руководство, и тренеры недовольны медицинским штабом. Игроки говорят, что их долго лечили. А как только они возвращались — опять травма. Я тоже не чудотворец, но когда я был в команде, такого не случалось.



Я не буду говорить, насколько профессионален главный врач „Спартака“ Михаил Вартапетов. Мы друг с другом дружим, он хороший человек», — приводит слова доктора Лю Sport24.