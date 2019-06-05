Лёв может выписаться из больницы на следующей неделе
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв, который был госпитализирован, может покинуть клинику уже в начале следующей недели. Как сообщает Merkur, врачи порекомендовали специалисту провести выходные в больнице.
Ранее сообщалось, что специалист был госпитализирован в связи с нарушением кровообращения, вызванным травмой, которую он получил на одной из тренировок. Из-за проблем со здоровьем Лёв пропустит ближайшие матчи сборной Германии в отборочном турнире чемпионата Европы–2020. 8 июня его команда сыграет на выезде с Беларусью, а 11 июня примет в Майнце Эстонию.
Ранее медики поставили наставнику сборной Германии диагноз «ушиб артерии» и не разрешили ему смотреть предстоящие матчи своей команды по телевизору.
Лёв рассказал о своём самочувствии после госпитализации
- 5 июня 2019
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