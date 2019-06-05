Тейшейра получит гражданство Китая для выступлений за национальную команду

Бывший футболист «Шахтёра» Алекс Тейшейра в ближайшее время получит китайское гражданство и будет выступать за тамошнюю сборную, сообщает «Футбол 24». Возможность натурализизовывать иностранцев была одним из главных условий Марчелло Липпи перед возвращением на пост главного тренера сборной Китая.

Алекс Тейшейра до азиатского этапа карьеры выступал за «Васко да Гама» и «Шахтёр». В 2016 году он был продан в Китай за € 50 млн.

Ранее воспитанник лондонского «Арсенала» Нико Еннарис уже получил китайское гражданство и стал первым легионером в истории азиатской национальной команды. Липпи уже вызвал экс-англичанина в лагерь сборной Китая для подготовки к матчам с командами Филиппин (7 июня) и Таджикистана (11 июня).