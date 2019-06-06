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Футболистки стали главными героинями нового фильма Nike «Мечтай о большем»

Футболистки стали главными героинями нового фильма Nike «Мечтай о большем»
Футбол / Прочие турниры 0

Вдохновляясь историей развития женского футбола, Nike создала короткометражный фильм «Мечтай о большем» (Dream Further). В нём приняли участие футболистки со всего мира, включая Лике Мартенс и Даниэль ван де Донк (обе — Нидерланды), Асисат Ошоала (Нигерия), Амандин Анри, Грейс Георо и Мари-Антуанетта Катото (все — Франция), Фран Кирби (Англия), Чи Со Юн (Корея), Сара Дебриц (Германия), Андресса Алвес (Бразилия), Ванг Шуанг (Китай), Кристал Данн (США) и Саманта Керр (Австралия). В фильме также появляются футболисты Филипе Коутиньо, Жерар Пике, Неймар, бывшая английская футболистка Александра Скотт и киберспортсмен F2TEKKZ.

Фильм погружает зрителя в воображаемый мир 10-летней девочки-футболистки Макены Кук, мечтающей о будущем этого спорта вместе с кумирами из большого футбола. «Мечтай о большем» бросает вызов новому поколению атлетов, призывая изменить существующие порядки и стереотипы на пути к мечте.

Компания Nike на протяжении более 40 лет поддерживает спортсменок по всему миру и инвестирует в продвижение активного образа жизни среди женщин и девушек. В России уже более десяти лет Nike проводит активную работу по вовлечению всё большего числа девушек в спорт и здоровый образ жизни.

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