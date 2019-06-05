Кепа: Азар близок по уровню к Месси и Роналду

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага поделился мнением об одноклубнике Эдене Азаре.

«Эден может делать на поле всё. Он умеет опекать, ассистировать, играть на позиции „ложной девятки“, слева или справа, он быстрый, мощный, классно обыгрывает один в один, отлично действует из глубины.

Для меня Азар — лучший игрок в Премьер-лиге. Так ли Азар хорош, как Месси и Роналду? Не могу сказать, но он точно близок к ним по уровню. Эден входит в пятёрку лучших игроков в мире. Он отличный футболист и в то же время замечательный человек. Он парень, который улучшает настроение в раздевалке», — приводит слова Кепы Goal со ссылкой на Marca.

Ранее сообщалось, что 28-летний Азар в ближайшее время может перейти в «Реал».