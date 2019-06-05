Ван Дейк сообщил «Ливерпулю», что хочет продлить контракт
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк сообщил руководству своего клуба о желании продлить контракт, сообщает ESPN. Нынешнее соглашение голландского футболиста с мерсисайдцами рассчитано до 2023 года.
Вирджил перешёл в «Ливерпуль» 1 января 2018 года. Сумма трансфера составила £ 75 млн (около € 87 млн по нынешнему курсу). Игрок сборной Нидерландов стал самым дорогим защитником в истории футбола.
Ранее ван Дейк был признан лучшим защитником АПЛ, а также лучшим игроком сезона в Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
В этом сезоне ван Дейк помог «Ливерпулю» в 37 матчах чемпионата Англии. В его активе 4 гола и 2 результативные передачи. Со своим клубом он стал победителем Лиги чемпионов.
Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ
- 5 июня 2019
-
17:02
-
16:42
-
16:32
-
16:25
-
16:17
-
16:10
-
15:54
-
15:44
-
15:37
-
15:27
-
15:08
-
15:02
-
14:50
-
14:49
-
14:31
-
14:31
-
14:23
-
14:17
-
14:10
-
14:08
-
14:02
-
13:53
-
13:44
-
13:42
-
13:30
-
13:24
-
13:22
-
13:21
-
13:16
-
13:00
-
12:54
-
12:38
-
12:36
-
12:24
-
12:22
Партнерский контент