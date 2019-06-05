Ван Дейк сообщил «Ливерпулю», что хочет продлить контракт

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк сообщил руководству своего клуба о желании продлить контракт, сообщает ESPN. Нынешнее соглашение голландского футболиста с мерсисайдцами рассчитано до 2023 года.

Вирджил перешёл в «Ливерпуль» 1 января 2018 года. Сумма трансфера составила £ 75 млн (около € 87 млн по нынешнему курсу). Игрок сборной Нидерландов стал самым дорогим защитником в истории футбола.

Ранее ван Дейк был признан лучшим защитником АПЛ, а также лучшим игроком сезона в Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

В этом сезоне ван Дейк помог «Ливерпулю» в 37 матчах чемпионата Англии. В его активе 4 гола и 2 результативные передачи. Со своим клубом он стал победителем Лиги чемпионов.