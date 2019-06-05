Модель, выбежавшая на поле в финале ЛЧ, будет оштрафована на € 15 тыс.

Американская модель и актриса Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2), будет подвергнута штрафу, утверждает Marca.
По данным источника, Волански оштрафуют на € 15 тыс. Впрочем, согласно данным исследования Apex Marketing Group, канал её бойфренда Виталия Здоровецкого, название которого было написано на купальнике Волански, может заработать благодаря подобной рекламе € 3,5 млн.
Напомним, что после того, как имя Волански стало известно, число подписчиков на её «инстаграм» резко начало расти. Менее чем за сутки на модель подписалось более 2 млн человек. На несколько дней администрация «Инстаграма» заблокировала доступ Волански к её аккаунту, но затем запрет был снят.
- 5 июня 2019
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