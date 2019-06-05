Экс-голкипер «Локомотива» опроверг информацию о том, что стал жертвой долгостроя

Вратарь «Ротора» Александр Фильцов прокомментировал появившуюся ранее информацию, что он стал жертвой долгостроя.

«Квартира уже давно у меня в собственности, сделан ремонт. Застройщик просто на год задержал сдачу объекта. Это абсолютно нормальная процедура, когда люди подают в суд, чтобы возместить финансовые издержки. Спасибо за беспокойство, всё хорошо», — сказал Фильцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

29-летний Фильцов является воспитанником Академии имени Ю. Коноплёва. За свою карьеру он выступал за «Крылья Советов-СОК», «Тольятти», «Локомотив», «Краснодар», «Рубин», тульский «Арсенал» и «Анжи». Сыграл семь матчей за молодёжную сборную России и пропустил восемь голов.