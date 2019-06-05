Экс-вратарь «Локо» Фильцов: занимаюсь трудоустройством, предложений пока нет

Бывший голкипер московского «Локомотива» Александр Фильцов, в минувшем сезоне выступавший в составе волгоградского «Ротора», отметил, что в настоящее время занимается поиском новой команды.



«У меня закончился контракт с «Ротором» и на данный момент я свободный агент. Занимаюсь своим трудоустройством. Пока что никаких конкретных предложений не поступало», — сказал Фильцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



29-летний Фильцов является воспитанником Академии имени Ю. Коноплёва. За свою карьеру он выступал за «Крылья Советов-СОК», «Тольятти», «Локомотив», «Краснодар», «Рубин», тульский «Арсенал» и «Анжи». Сыграл семь матчей за молодёжную сборную России и пропустил восемь голов.



В завершившемся сезоне Фильцов принял участие в 10 матчах в ФНЛ и пропустил 10 голов.

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