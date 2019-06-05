Источник: дело об изнасиловании, по которому проходит Роналду, не закрыто

Дело об изнасиловании, по которому проходит форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, до сих пор не закрыто, утверждает немецкий журналист Рафаэль Бушманн. Осенью 2018 года американская модель Кэтрин Майорга обвинила португальского нападающего в изнасиловании. По её словам, инцидент случился в июне 2009 года в Лас-Вегасе. Годом позже девушка подписала соглашение о неразглашении информации об этом с юристами футболиста, получив вознаграждение в размере $ 375 тыс.
«Дело ещё не закрыто, сейчас оно находится на рассмотрении в другом суде. После того как адвокаты Майорги не смогли доставить иск Роналду, они подали заявление в федеральный суд», — написал Бушманн в своём "твиттере".
Ранее появилась информация, что дело было закрыто после того, как в суд поступило уведомление о добровольном прекращении рассмотрения.
- 5 июня 2019
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