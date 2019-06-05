Бывший тренер «Локомотива» Билич может возглавить «Вест Бромвич»

Бывший главный тренер «Локомотива», «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Хорватии Славен Билич может стать наставником «Вест Бромвич Альбион», сообщает Sky Sports.
По информации источника, руководство английского клуба уже провело собеседование с 50-летним хорватским специалистом. Отмечается, что Билич произвёл впечатление на руководство «Вест Бромвича». Сам специалист рассчитывает на более высокую зарплату, чем та, которую ему предложили в «Вест Бромвиче». При этом сообщается, что Билич стремится вернуться к тренерской работе в Англии.
Билич возглавлял «Локомотив» с 2012 по 2013 год. Клуб расторг с ним контракт и должен был выплатить неустойку. Также он тренировал турецкий «Бешикташ», с которым дважды выигрывал бронзовые медали национального чемпионата. Последним местом работы Билича был саудовский «Аль-Иттихад».
- 5 июня 2019
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