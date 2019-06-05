Матч Россия — Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров

Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Ассистентами рефери на игре будут Даниэль Вёрнмарк и Фредрик Клювер. Роль резервного арбитра исполнит их соотечественник Мартин Стрёмбергссон.
Матч Россия — Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Начало игры — в 19:00 мск.
Сборная России стартовала в отборочном турнире Евро-2020 с поражения от Бельгии (1:3) и разгромной победы над Казахстаном (4:0). Национальная команда Сан-Марино оба своих матча проиграла — Кипру (0:5) и Шотландии (0:2). Прямые путёвки на чемпионат Европы получат команды, занявшие первые два места в своих группах. Лучшие из команд, занявших третьи места, поборются за оставшиеся четыре места на турнире.
- 5 июня 2019
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