«Челси» требует от «Ювентуса» компенсацию за Сарри в размере € 6 млн

Переход наставника «Челси» Маурицио Сарри на тренерскую работу в «Ювентус» затягивается, утверждает Sky Sports.

По информации источника, синие отказываются отпускать 60-летнего специалиста в стан «старой синьоры» бесплатно. На «Стэмфорд Бридж» рассчитывают получить за разрыв контракта с итальянцем € 6 млн, которые прописаны в соответствующем пункте контракта с тренером.

Сарри возглавил «Челси» летом прошлого года, сменив на тренерской скамье соотечественника Антонио Конте. С командой он завершил сезон в Премьер-Лиге на 3-м месте, дошёл до финала Кубка лиги, где синие уступили в серии пенальти «Манчестер Сити», и выиграл Лигу Европы, разгромив в финале турнира «Арсенал» со счётом 4:1. Контракт Сарри с «Челси» рассчитан до лета 2021 года.