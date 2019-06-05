«Челси» требует от «Ювентуса» компенсацию за Сарри в размере € 6 млн
Переход наставника «Челси» Маурицио Сарри на тренерскую работу в «Ювентус» затягивается, утверждает Sky Sports.
По информации источника, синие отказываются отпускать 60-летнего специалиста в стан «старой синьоры» бесплатно. На «Стэмфорд Бридж» рассчитывают получить за разрыв контракта с итальянцем € 6 млн, которые прописаны в соответствующем пункте контракта с тренером.
Сарри возглавил «Челси» летом прошлого года, сменив на тренерской скамье соотечественника Антонио Конте. С командой он завершил сезон в Премьер-Лиге на 3-м месте, дошёл до финала Кубка лиги, где синие уступили в серии пенальти «Манчестер Сити», и выиграл Лигу Европы, разгромив в финале турнира «Арсенал» со счётом 4:1. Контракт Сарри с «Челси» рассчитан до лета 2021 года.
«Челси» рассматривает шесть вариантов в качестве возможной замены Сарри
- 5 июня 2019
-
18:28
-
18:18
-
18:12
-
18:00
-
17:51
-
17:48
-
17:30
-
17:26
-
17:17
-
17:15
-
17:02
-
16:42
-
16:32
-
16:25
-
16:17
-
16:10
-
15:54
-
15:44
-
15:37
-
15:27
-
15:08
-
15:02
-
14:50
-
14:49
-
14:31
-
14:31
-
14:23
-
14:17
-
14:10
-
14:08
-
14:02
-
13:53
-
13:44
-
13:42
-
13:30
Партнерский контент