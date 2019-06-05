Геркус: на сегодня 16 клубов в РПЛ — это идеальная схема проведения турнира

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу расширения Российской Премьер-Лиги с 16 до 18 клубов.
«Тема расширения РПЛ с 16 до 18 клубов на сегодня является самой дискуссионной в российском футбольном сообществе. На мой взгляд, увеличение количества клубов РПЛ – наша стратегическая задача. Но подходить к этой реформе нужно постепенно. На сегодня 16 клубов в РПЛ – это идеальная схема проведения турнира. Мы видим, что европейский футбол с каждым годом становится всё более конкурентным. Чтобы нам выдержать эту прогрессивную гонку, необходимо как минимум сохранить уровень конкуренции внутри самой лиги. Сначала укрепить фундамент, а затем уже идти вперёд.
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Первоочередной задачей в этом проекте вижу реформирование ФНЛ, которая автоматически станет катализатором расширения РПЛ. В ФНЛ необходимо выводить на новый уровень буквально всё: от разработки новой системы премирования команд за достижение результата до лицензирования стадионов, а вместе с тем и повышения уровня посещаемости. Рост конкуренции в ФНЛ заставит более пристальное внимание обратить на менеджмент клубов, что приведёт к главной цели – повышению среднего уровня игры команд. И только тогда можно будет рассмотреть вопрос увеличения количества клубов в РПЛ.
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А пока РПЛ обрела необходимый баланс между борьбой за пять еврокубковых мест, в которой участвуют до 10 команд, и борьбой за выживание, в которую вовлечены остальные шесть клубов», — написал Геркус на странице в «Инстаграме».
- 5 июня 2019
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