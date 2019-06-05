Вальверде дал согласие на трансфер Гризманна

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде одобрил приобретение клубом форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, утверждает AS.

По информации источника, наставник сине-гранатовых хочет видеть 28-летнего нападающего «матрасников» игроком своей команды. Вальверде уже обсуждал с руководством клуба этот трансфер и дал согласие на покупку француза.

В завершившемся сезоне Гризманн сыграл 48 матчей на клубном уровне. На счету футболиста 21 забитый мяч и 10 результативных передач. Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. С 1 июля сумма отступных за нападающего снизится с € 200 млн до € 120 млн. До «Атлетико» француз выступал за «Реал Сосьедад». К переходу в «Барселону» Гризманн был близок прошлым летом, однако в итоге он остался в Мадриде, подписав со своим клубом новый контракт.