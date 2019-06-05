Буффон: покидаю «ПСЖ» счастливым, от всего сердца благодарен фанатам и клубу

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон поблагодарил болельщиков «ПСЖ» за поддержку и попрощался с клубом.
«Спасибо за всё. Я был рад возможности провести это время в Париже. Спасибо за эмоции, которые мы вместе разделили. 12 месяцев назад я перешёл в „ПСЖ“ полный энтузиазма и был тепло встречен местными болельщиками. Это было действительно трогательно. Благодарю вас от всего сердца. Я ухожу счастливым, получив этот опыт, который улучшил меня и заставил расти.
Сегодня я завершаю своё приключение. Хочу поблагодарить президента «ПСЖ», весь клуб и моих товарищей по команде. Я желаю вам всего наилучшего. Убеждён, что вы впишете свои имена в историю этого клуба. Эрнест Хемингуэй писал, что в мире есть всего два места, где можно жить счастливо, — дома и в Париже. С сегодняшнего дня это касается и меня. Париж в любом случае всегда будет немного моим домом», — приводит слова Буффона официальный сайт «ПСЖ».
В завершившемся сезоне Буффон сыграл 25 матчей на клубном уровне. В его пассиве 25 пропущенных мячей. С командой вратарь стал чемпионом Франции. До «Ювентуса» голкипер выступал за «Парму».
- 5 июня 2019
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